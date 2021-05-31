Киншаса, , 23:56 — REGNUM На северо-востоке Демократической Республики Конго в ночь с 30 на 31 мая произошел теракт, в результате которого погибло более 50 человек. Об этом сообщает Ouest-France.

Армия и местная группа по защите гражданских прав обвинили в нападении на людей «Союзные демократические силы» (ADF, исламистская группировка, базирующуюся в Уганде).

По данным ООН, за 2020 год в результате атак ADF, совершённых в ответ на серию военных операций против группировки, погибло более 850 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, тремя днями ранее в ДРК в результате нападения, в котором подозреваются члены угандийской группы ADF, погибли двадцать шесть мирных жителей.

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