Брюссель, , 23:48 — REGNUM В законе о ценах на лекарства бельгийские адвокаты наткнулись на рецепт запекания спаржи в сыре. Об этом 31 мая сообщает Ouest-France.

На официальном сайте бельгийского министерства юстиции в текст закона о регулировании цен на лекарственные средства оказался вставлен рецепт:

«… § 9. Если количество спроса необычайно велико, задержка см. § 6, в котором максимальная разрешенная цена может быть продлена до 30 дней. Служба ценообразования уведомляет заявителя ЭТАП 1. Разогрейте духовку до 250 градусов, термостат 8−9.

ЭТАП 2. Возьмите большое количество воды и добавьте три кофейные ложки соли, поставьте вариться спаржу, которую вы предварительно помыли и порезали, примерно 30 минут.

ЭТАП 3. В кастрюле доведите до кипения сметану с томатной пастой, добавьте немного паприки, посолите, поперчите.

ЭТАП 4. Смажьте маслом посуду для выпекания, положите спаржу, вылейте сметану и натрите сыр канталь.

ЭТАП 5. Снизьте температуру духовки до 230 градусов, термостат 7−8, и оставьте на 15−20 минут.

ЭТАП 6. Приятного аппетита! об этом продлении срока до истечения первоначального срока».

«Мы читали закон, когда мы наткнулись на эту статью», — сообщила одна из адвокатов. Она добавила, что такая ошибка еще ни разу не была зафиксирована в официальном тексте.

«Это довольно тревожно, что такие ошибки могут появляться на официальном сайте правительства», — говорит другой адвокат. Несмотря на то, что такая версия текста не имеет юридической силы, на нее ссылаются граждане и специалисты медицинской отрасли.