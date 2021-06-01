Москва, , 00:04 — REGNUM Российская певица Лариса Долина пожаловалась на оскорбления в её адрес после скандала с блогером Валей Карнавал. Она записала видеообращение ко всем критикующим её комментаторам.

https://www.instagram.com/tv/CPgjwZVH-4f/

«Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно», — объяснила Долина. «То, что вы пишете мне эти оскорбления, в гробу меня видите, желаете мне смерти — пусть все это останется на вашей совести», — добавила артистка. Долину поддержала телеведущая Лариса Гузеева, которая назвала всех критиковавших певицу «мразями».

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал произошёл в апреле 2021 года на YouTube-шоу «Музыкалити». Артистка резко высказалась относительно вокальных данных блогера и предложила ей «вообще не петь».

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