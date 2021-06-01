Берн, , 04:44 — REGNUM Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) перестанет называть новые штаммы коронавируса странами, в которых они были обнаружены и перейдет на латинские наименования. Данная инициатива поможет избежать конфликтов с разными правительствами, сообщили в организации.

«Британский» штамм, например, отныне получит название «Альфа», вариант из ЮАР станет «Бетой», из Бразилии — «Гаммой». Два индийских штамма назовут «Дельтой» и «Каппой».

Отмечается, что данные названия не заменят научных обозначений, но будут использоваться в общественном обсуждении.

Напомним, ранее Минздрав Индии призвал не называть разновидность коронавируса B.1.617 «индийским штаммом».