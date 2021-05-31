* запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:45 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 46 обстрелов в зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 31 мая на брифинге заместитель начальника российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Обстрелы зафиксированы на территории сирийских провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 46 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 41 обстрел), из них в провинции Идлиб — 22 обстрела, в провинции Латакия — 12 обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — восемь обстрелов», — рассказал Карпов.

Ранее российские военные сообщили об уничтожении в районе Пальмиры командного пункта боевиков, оборудованного в пещере «белой пустыни».

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