Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена решила упростить процесс иммиграции за счет ускорения выдачи виз, сообщает 31 мая The New York Times.

Согласно планам администрации, доступ к которым получили корреспондента издания, может быть упрощен процесс обработки документов на визы и грин-карты.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа сделала этот процесс долгим, вместо пяти месяцев выдача грин-карты могла занимать пять лет.

Напомним, после того, как Байден стал главой Белого дома, на США обрушился поток нелегальных мигрантов, за что президент подвергся сильной критике со стороны партии Республиканцев.

Байден действительно стремится увеличить возможности для пребывания иностранцев в стране и новые поправки в визовом процессе, отмечает издание, помогут президенту сделать это легально.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что миграционный кризис в СШАвыгоден администрации Байдена, которая видит в мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов.