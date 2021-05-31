Санкт-Петербург, , 23:58 — REGNUM Разработчики социальной сети «ВКонтакте» тестируют звонки от имени сообществ. Об этом 31 мая пишет издание vc.ru.

По данным издания, администраторы групп в соцсети смогут выбрать, от чьего лица совершить группой звонок — от своего или от лица сообщества. Это упростит проведение мастер-классов, консультаций, вебинаров и других онлайн-мероприятий.

Добавим, что новая функция пока доступна небольшому количеству пользователей. Дата, когда опцией смогут воспользоваться все владельцы приложения, пока неизвестна.

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