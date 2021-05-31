Приштина, , 23:44 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 31 мая провела встречу со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком и специальным представителем США на Западных Балканах Мэттью Палмером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после встречи Османи заявила журналистам, что диалог Косово и Сербии должен завершиться взаимным признанием. Глава Косово подчеркнула важность сохранения территориального, культурного и административного единства края, а также функциональности Косово как государства.

Западные представители со своей стороны заявили, что США и ЕС полностью поддерживают диалог Белграда и Приштины и выступают за заключение окончательного соглашения между сторонами.

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