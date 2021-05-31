Москва, , 23:23 — REGNUM Переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества России и Белоруссии провели премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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В ходе телефонной беседы главы правительств продолжили обсуждать важные вопросы, затронутые ранее на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске 27−28 мая.

«Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании», — говорится в сообщении. Премьер-министры обсудили приоритетные задачи укрепления интеграции в Союзном государстве и скоординировали подходы борьбы с COVID-19.

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