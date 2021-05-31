Бишкек, , 23:23 — REGNUM Правительство Китая приняло решение оказать Киргизии продовольственную и медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии сегодня, 31 мая.

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КНР передаст Киргизии 40 тысяч тонн муки, 20 тысяч тонн сахара и 20 тысяч тонн растительного масла.

Также китайские власти решили направить в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 150 тысяч доз китайской противокоронавирусной вакцины «Sinopharm».