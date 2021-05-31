Москва, , 23:20 — REGNUM Россия в начале июне возобновит ранее приостановленное авиасообщение ещё с девятью странами. Решение об этом принято 31 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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В частности, со 2 июня на взаимной основе будет возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение с Великобританией. Авиарейсы по маршруту Москва — Лондон начнут осуществляться три раза в неделю.

Кроме этого, с 10 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией.

Дважды в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Загреб, Москва — Рабат, по одному разу в неделю будут выполняться рейсы Москва — Люксембург, Москва — Бейрут и Москва — Порт-Луи и Москва — Тирана.

Сообщается, что решение об этом принято с учётом эпидемической обстановки в соответствующих странах.

Напомним, ранее оперативный штаб продлил до 21 июня действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией.

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