Санкт-Петербург, , 00:00 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков-североморцев с Днём Северного флота и заявил. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе военного ведомства, в поздравительной телеграмме главком заявил о перспективах укрепления ядерных сил на Севере.

«Развитие и оснащение Северного флота является приоритетным направлением деятельности Главного командования ВМФ. В ближнесрочной перспективе Подводные силы Северного флота будут пополнятся новейшими многоцелевыми подводными лодками «Ясень-М», ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей-А», что позволит поддерживать группировку морских стратегических ядерных сил на Севере в соответствии с вызовами сложившейся обстановки в Мировом океане и эффективно выполнять задачу сдерживания, нейтрализовать любые, даже малейшие угрозы безопасности страны с морских и океанских направлений», — говорится в поздравительной телеграмме главкома.

Он также отметил, что североморцам предстоит решать ответственную задачу дальнейшего освоения Арктической зоны, в надводной, воздушной и подводной сфере.

«Это продиктовано национальными интересами государства и большой ответственностью перед историческим прошлым. Безопасность в Арктике — приоритет. Мы должны и далее развивать арктическую инфраструктуру, эффективно проводить в Арктике мероприятия боевой подготовки, учения на различных уровнях взаимодействия, — межвидовом, межфлотском, — подчеркнул он. — В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой во славу нашей родины России», — заявил Евменов.