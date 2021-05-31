Нижний Новгород, , 23:19 — REGNUM На месте строительства автотрассы М-12 в районе села Малое Окулово Нижегородской области дорожные рабочие обнаружили стоянки древних людей. Сейчас там проводятся археологические раскопки. Об этом сообщили в государственной компании «Автодор».

В этом районе удалось найти орудия труда и оружие, датированные пятым — шестым тысячелетием до нашей эры: наконечники стрел, копий и топоров, а также фрагменты лепных горшков, сделанных без гончарного круга с первобытным орнаментом.

Специалисты отмечают, что в те времена местность рядом с руслом реки Оки была очень хорошо заселена. Там присутствуют поселения неолита, мезолита и эпохи бронзы.

После обработки коллекционного материала, его передадут в Нижегородский или Муромский музеи.