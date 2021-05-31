Приштина, , 23:56 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 31 мая провел встречу со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком и специальным представителем США на Западных Балканах Мэттью Палмером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла в рамках подготовки к возобновлению диалога Косово и Сербии на высшем уровне.

Курти после встречи подчеркнул важность сотрудничества и координации между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки в процессе диалога между Сербией и Косово. Чиновник также подчеркнул, что диалог должен быть прямым, строиться на принципах и служить народам Косово и Сербии и общему миру и безопасности. Курти отметил важность реализации Брюссельских соглашений.

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