Нижний Новгород, , 23:12 — REGNUM В Нижегородской области суд признал бывшего заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Государственному обвинителю удалось убедить суд в обоснованности доказательной базы по трем эпизодам мошенничества и еще двум эпизодам покушения на мошенничество, совершенных подсудимым.

По версии следствия, осенью 2019 года замглавы Нижегородского областного ГУФСИН совместно с главным инженером потребовал от начальников пяти региональных учреждений исполнения наказаний деньги, которые они в дальнейшем якобы должны были передать неустановленному сотруднику ФСИН в качестве «благодарности» за уже выделенные в рамках федеральной программы средства, на которые была приобретена техника и оборудование для пенитенциарных учреждений.

Всего подсудимый совместно с подельником обманным путем получили 150 тысяч рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В итоге суд приговорил бывшего заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний к четырем годам лишения свободы.