Нью-Йорк, США, , 23:24 — REGNUM Билборд с изображением известного TikTok-блогера Беллы Порч появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке (США). Об этом 31 мая сообщает издание Elle Girl.

По данным СМИ, сервис для стриминга музыки Pandora, с которым сотрудничает Порч, запустил серию эксклюзивных плейлистов от TikTok-блогеров под названием TikTok Tastemakers. Порч стала одной из первых участниц проекта, поэтому оказалась на билборде в центре Нью-Йорка.

Ранее на площади Таймс-сквер появился билборд с изображением российской певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Его разместил стриминговый сервис Spotify в рамках программы Equal, посвящённой Международному женскому дню.

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