Москва, , 23:08 — REGNUM Россия продлевает действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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«Действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Как уточняется, при принятии решения штаб принял во внимание «сложную эпидемиологическую обстановку» в этих странах.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией с учётом снижения заболеваемости COVID-19 в стране. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции объявил об ослаблении карантинных мер в стране с 1 июня.