Токио, , 23:04 — REGNUM Nintendo может анонсировать новую портативную консоль Nintendo Switch Pro 3 июня 2021 года. Об этом 31 мая на своей twitter-странице сообщил известный инсайдер Ник Бейкер.

При этом он отметил, что дата может быть неточной, поскольку Nintendo ранее уже откладывала мероприятие и может сделать это снова. Бейкер также дал понять, что он не уверен в том, что компания выступит именно с анонсом улучшенной версии Switch.

https://twitter.com/Shpeshal_Nick/status/1399375067105030144

Ранее Ник Бейкер сообщил, что BioShock 4 может стать эксклюзивом консоли PlayStation 5. Он предположил, что эксклюзивность будет ограничена по времени и позже игра выйдет на других платформах.

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