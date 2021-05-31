Москва, , 23:03 — REGNUM Министерство обороны России приняло решение о массовых поставках в войска медицинских бронеавтомобилей «Линза», сообщает 31 мая газета «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Решение принято по итогам войсковых испытаний этих бронеавтомобилей в медицинских подразделениях Центрального и Южного военных округов, а также в Таджикистане и Сирии. В 2019 году опытная партия таких машин была изготовлена по конкретному тактико-техническому заданию Минобороны РФ, которое прорабатывалось совместно с медицинской службой МО РФ.

В 2021 году медицинские бронеавтомобили-транспортеры переднего края для догоспитального этапа «Линза» начнут поступать в части Западного и Центрального военных округов.

Медицинское оборудование, которым оснащены эти броневики, позволяют стабилизировать раненых даже в критическом состоянии, а их бронирование позволяет работать даже в обстреливаемых зонах.

Специалисты отмечают, что в случае ранений критически важное значение имеет время доставки пострадавшего военнослужащего в госпитальные условия.

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