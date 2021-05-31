Минск, , 22:58 — REGNUM Революционный план «Перамога» («Победа») представлен общественности белорусскими оппозиционерами, нашедшими убежище в Евросоюзе. В опубликованном 31 мая обращении они призвали заполнять анкеты и записываться в «подпольное народное ополчение» на условиях анонимности.

В опубликованном на YouTube видеообращении бывший старший прокурор белорусской генпрокуратуры Олег Талерчик и бывший начальник 3-го отдела ГУБОПиК МВД Александр Азаров сообщили, что «после событий августа 2020 года не смогли смириться с правовым беспределом, происходящим в нашей стране», уехали за границу и перешли на сторону экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской (также проживающей в ЕС). Они примкнули к единомышленникам из оппозиционного объединения BYPOL и теперь в качестве «Ситуационно-аналитического центра» представили план свержения Александра Лукашенко.

«Сегодня в Белоруссии сложилась ситуация, когда враг белорусского народа находится внутри страны. Для восстановления законности и правопорядка, а также защиты суверенитета и независимости Белоруссии Ситуационно-аналитический центр готовит мобилизационный план «Перамога», в котором должен принять участие каждый патриот своей Родины», — сказано в обращении. — Мобилизационный план «Перамога» является подпольным народным ополчением, которое будет формироваться по принципу постановки на воинский учёт. После анонимной регистрации в чат-боте (база данных которого хранится на защищённых серверах) вы, в зависимости от ваших возможностей и навыков, займёте своё место в организационно-штатной структуре «Перамогi». Когда структура будет создана и готова к выполнению поставленных задач по мирной передаче власти народу и наступит время реализации плана «Перамога», каждый участник получит подробное мобилизационное предписание».

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Оппозиционерами опубликована «Пояснительная записка к плану «Перамога». В ней отмечено: «Действующая тактика протестов, к сожалению, не принесла желаемых результатов, поэтому мы меняем тактику». Они надеются, что успех им принесёт «реализация Стратегической Операции по обеспечению законности и правопорядка».

«Формирование структуры участников плана «Перамога» будет проводится открыто и гласно, при этом информация о тех, кто является её членами, останется анонимной. После комплектования структуры «Перамогi» и проверки её готовности, будет объявлена степень готовности — «Повышенная» к переходному периоду. При нарастании наиболее благоприятной ситуации для начала переходного периода будет объявлена степень готовности — «Полная», — сказано в документе.

Авторы плана пообещали:"Переходный период будет объявлен исключительно в случае обеспечения полной безопасности участников «Перамогi» и готовности всей структуры к организованному и мирному восстановлению конституционного строя».

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