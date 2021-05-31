Скопье, , 23:18 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 31 мая сообщил, что в страну прибыло 11,7 тыс. доз вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, из них 7020 доз вакцины поставлены в страну в результате прямых переговоров с производителем. Еще 4680 доз достались Северной Македонии в рамках трехстороннего соглашения с Европейским союзом и компанией в рамках координируемой Австрией программы Team Europe.

Сообщается, что запасы вакцины в стране, по данным на 31 мая, близки к концу.

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