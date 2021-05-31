Вашингтон, 31 мая 2021, 23:23 — REGNUM Разработчики социальной сети Twitter добавят отметки-реакции на публикации пользователей. Об этом 31 мая сообщает издание «Daily Афиша» со ссылкой на исследовательницу приложений Джейн Манчун Вонг.
По данным издания, в ответ на публикацию пользователи смогут выбрать одну из четырёх эмоций — «ура», «грустно», «хм» и «ха-ха». Однако дата, когда реакции на твиты станут доступны, пока неизвестна.
Ранее Джейн Манчун Вонг сообщила, что разработчики Twitter тестируют запуск подписки Twitter Blue. Стоимость подписки составит 269 рублей.
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