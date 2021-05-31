Рига, , 22:49 — REGNUM Сегодня, 31 мая, сборная Россия встретилась с командой Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира в Латвии. Встреча завершилась победой россиян по результатам серии буллитов — 3:2.

Счет встречи был открыт в середине первого периода, когда численное преимущество шведской сборной смог реализовать нападающий Йеспер Фреден.

В третьем периоде россияне смогли молниеносно завладеть преимуществом в счете, отличившись дважды в течение 12 секунд. В середине 12-й минуты третьего периода шайбу в ворота соперника отправил Антон Слепышев, а уже к концу минуты Александр Барабанов исправил счет в пользу россиян.

Шведской сборной удалось вернуть равенство в счете, за четыре минуты до конца основного времени отличился Виктор Олофссон.

В серии буллитов Россия обыграла «Тре Крунур» со счетом 3:2.

На данный момент россияне занимают первое место в турнирной таблице группы A, набрав 14 очков в шести матчах. Швеция с 10 очками за семь матчей потеряла шансы на попадание в плей-офф, расположившись на пятой строчке.