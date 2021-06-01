Москва, , 09:20 — REGNUM Летние курсы и образовательные смены начались в детских технопарках Москвы. Об этом 31 мая заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В городе десять детских технопарков организуют для школьников на курсы и образовательные смены во время летних каникул. В рамках этой деятельности подготовлены программы, посвященные робототехнике, программированию, геоинформатике, 3D-проектированию и промышленному дизайну.

«На каникулах у ребят много свободного времени, и они с двойной энергией берутся за интересные для себя направления. Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более семи тысяч слушателей. Для них это возможность погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, вместе с педагогами разработать и собрать собственные модели реальных устройств», — сказала Сергунина.

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