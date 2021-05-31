Приштина, , 22:53 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 31 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2007 образцов в крае выявили пять носителей коронавируса. Ещё 184 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявили 107 410 случаев заражения коронавирусом. 102 966 пациентов уже здоровы. 2243 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово вновь не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходит 2201 человек.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло около 177 тысяч доз вакцины. Ожидается начало массовой вакцинации.

С 31 мая в республике отменили комендантский час и масочный режим на улицах.

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