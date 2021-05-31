Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Студия Mojang объявила, что первая часть дополнения Caves & Cliffs к игре Minecraft выйдет 8 июня 2021 года. Публикацию компания разместила 31 мая на сайте проекта.

Разработчики сообщили, что Caves & Cliffs: Part I добавит в игру 91 новый элемент. С её релизом в игре изменится система генерации мира, кроме того, в Minecraft появятся несколько новых существ: axolotl, glow squid и козы.

https://twitter.com/Minecraft/status/1399380652261265408

Ожидается, что релиз второй части Caves & Cliffs состоится зимой 2021 года. Дополнение внесёт в игру серьёзные изменения, связанные, в частности, с размером гор и масштабом пещер.

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