31 мая 2021 | Время чтения 8 мин

На вопросы ИА REGNUM о аварийности на море, подготовке кадров, программе поддержки строительства траулеров, нормах вылова рыбы и коренных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока ответил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Владимир Станулевич, , 23:32 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM ответил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Илья Шестаков, глава федерального агентства по рыболовству © Пресс-служба Росрыболовства

Владимир Станулевич: В 2020 году в отрасли произошло 79 аварийных случаев, погибли и получили тяжкий вред здоровью 42 человека. Большую роль играет качество подготовки специалистов на берегу. Как вузы и техникумы, готовящие специалистов отрасли, учитывают потребности рыбопромышленников? В статье бывшего замминистра Минвостокразвития РФ А. Крутикова и председателя колхоза имени М. Калинина А. Заики говорится, что запросы не учитываются.

Илья Шестаков: Основной причиной несчастных и аварийных случаев в 2020 году стали грубые нарушения правил безопасности мореплавания в районах промысла. Как показывают расследования ситуаций, зачастую так происходит из-за желания сэкономить время.

Что касается подготовки кадров на берегу, то необходимые знания по вопросам безопасности будущие специалисты получают в отраслевых образовательных учреждениях в соответствии с требованиями ФГОСов, по программам подготовки, которые согласованы с работодателями. Однако, сохраняются вопросы с качественной практической подготовкой. Во время практики на промысловых судах курсанты зачастую работают по 10−12 часов, обрабатывая промысловое сырье, а вопросы программ практической подготовки нередко остаются в стороне.

В этом году мы подписали соглашение со Всероссийской ассоциаций рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров по организации практики курсантов. Рассчитываем, что такое взаимодействие позволит и улучшить условия прохождения практики и внедрить передовые образовательные технологии в программы вузов и техникумов.

Кроме того, с учетом запросов отрасли уже ведется работа по обновлению требований к тренажерам и мультимедийным средствам обучения, учитывающим работу в районе промысла с тралами в группе судов, работу с механизмами траловой команды на промысловой палубе. Но, повторю, основная проблема в том, применяются ли знания на практике, и как проверяется выполнение правил безопасности на местах.

Выпуск личинки щуки в Рыбинское водохранилище © Пресс-служба Ро­срыболовства

Владимир Станулевич: Минпромторг РФ с Росрыболовством осуществляют программу господдержки обновления рыбопромыслового флота. Минпромторг будет предлагать инвесторам типовые проекты судов?

Илья Шестаков: Действительно, какое-то время назад мы такой вариант обсуждали, но в итоге от него отказались, так как у рыбаков разные потребности в промысловых мощностях. Сейчас уже есть несколько проектов, по которым уже начинают строить или планируют заказывать суда с использованием новой меры господдержки. Речь также идет о возможности субсидирования до 30% затрат на строительство средне‑ и малотоннажных судов для рыболовных компаний, которые работают на неквотируемых объектах промысла и не могут участвовать в программе инвестиционных квот. Это в первую очередь рыбаки Азовского и Черного морей, Балтики, Каспия, есть такие запросы и в других рыбохозяйственных бассейнах. Согласно утверждённым в 2019 году правилам, получить субсидию могут предприятия, построившие на российских верфях суда рыбопромыслового флота длиной от 15 до 40 метров. Минимальная сумма составляет 180 млн рублей, максимальная — 600 млн рублей, в зависимости от размера судна и региона строительства. К настоящему времени заключены контракты на строительство 20 судов на общую сумму 8 млрд рублей. В заявленных планах — еще 13 судов на 5,5 млрд рублей.

Посещение верфи братьев Нобель в Рыбинске © Пресс-служба Ро­срыболовства

Владимир Станулевич: Какие выводы сделаны из аварии на «Пелле» и как они повлияют на программу постройки траулеров?

Илья Шестаков: Безусловно, это трагедия — погибли люди. Идет расследование. И, конечно, как на «Пелле», так и на других судостроительных площадках должно быть повышено внимание к вопросам соблюдения техники безопасности, это приоритет.

Что касается влияния аварии на дальнейшую работу, то, как вы знаете, заказчик обозначил намерение отказаться от этого судна, его обеспокоенность понятна. Насколько мы знаем, между сторонами продолжаются переговоры, так как официальные сроки сдачи ещё не подошли. Но ситуация у нас на контроле. Мониторинг реализации программы инвестиционных квот показал, что не только на «Пелле», но и на других верфях есть проблемы по соблюдению сроков строительства. В соответствии с графиками строительства, сдача заказчику последнего судна должна произойти до конца 2025 года. К настоящему времени сдано пять судов из 55 законтрактованных, и ещё по 31 объекту сроки соблюдаются. Но часть инвесторов заявила о необходимости переноса сроков реализации 19 проектов: на «Пелле» — 5 судов, на «Северной верфи» — 6 судов, на «Выборгском судостроительном заводе» — 8 судов. Одна из ключевых причин отставания в реализации инвестпроектов — накопленные верфями долги и, соответственно, нехватка оборотных средств, необходимых для своевременного завершения проектов. Среди причин — срывы поставок импортного оборудования. Ну и, конечно, требуется время для восстановлений компетенций, привлечения квалифицированных кадров. Сказались и ограничения в связи с пандемией.

Так как вопросы по потенциалу верфей ранее неоднократно обсуждались и подтверждались, то рассчитываем, что Минпромторг России совместно с ОСК осуществит план мероприятий по финансовому оздоровлению судостроительных верфей. Кроме того, для снижения нагрузки на инвесторов подготовлен проект постановления, который предусматривает снижение суммы банковской гарантии в случае достижения технической готовности судна не менее 80% и принятия классификационным обществом не менее 70% построечных удостоверений.

Рейд в рамках акции «Всероссийский день без сетей» в Ярославной области © Пресс-служба Ро­срыболовства

Владимир Станулевич: В Магаданской области камчадалы, орочи, эскимосы и чукчи лишились права ловить рыбу бесплатно — не вошли в перечень Росрыболовства. Что произошло?

Илья Шестаков: Такого перечня не существует. В своей работе мы опираемся на Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечень мест традиционного проживания. Сейчас правительством Магаданской области совместно с Федеральным агентством по делам национальностей ведется работа по актуализации этих перечней. Кроме того, в регионах, в которых проживают коренные малочисленные народы, местными властями должна быть организована работа по актуализации мест регистрации, проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности исходя из региональных особенностей.

Чтобы не допустить проблем с доступом к рыбным ресурсам в этом году, все заявки на осуществление традиционного рыболовства, поступившие от коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и их общин до 1 сентября 2020 года, будут рассмотрены. Также мы подготовили изменения в приказ Минсельхоза России для отмены требования заверений копий документов при подаче заявок.

Более того, в ближайшей перспективе мы планируем кардинально упростить доступ к добыче водных биоресурсов для коренных народов. Как вы знаете, сейчас в России формируется список лиц, относящихся к КМНС. Чтобы попасть в него, необходимо подать заявление в ФАНД. Когда реестр вступит в силу в 2022 году, мы планируем отметить заявительный принцип. То есть все представители КМНС, кто находится в реестре, смогут осуществлять традиционное рыболовство без подачи заявок. Сейчас ведем необходимую подготовительную работу.

На съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде © Пресс-служба Ро­срыболовства

Владимир Станулевич: С начала 2020 года в России действуют новые правила любительской рыбалки. Установлен максимальный суточный улов, не превышающий нескольких килограммов в день. Это нереально для рыбаков, которые по погодным или житейским условиям нечасто выбираются на рыбалку.

Илья Шестаков: На самом деле суточные нормы вылова для разных регионов и разных видов рыб и других водных биоресурсов различаются. Они все прямо указаны в правилах рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна. С ними можно ознакомиться, например, на сайтах территориальных управлений Росрыболовства.

Нормы были введена, чтобы устранить практику подмены любительской рыбалки коммерческим промыслом. Это серьезная проблема, когда в обход получения права на вылов, не считаясь с уровнем запасов водоема, изымают большие объемы рыбы. И это не только нанесение вреда экосистеме — это нарушает права обычных рыбаков-любителей. И до введения этой нормы не было формального основания для пресечения такой деятельности.

Объёмы лимитов суточного вылова определялись не просто так, а на основании рекомендации отраслевой науки после проведения исследований водоемов. Все рекомендованные цифры публично обсуждались в регионах. То есть итоговые значения учитывают и состояние запасов, особенности рыболовства в конкретных областях, и мнения рыбаков.

Например, в Астраханской области в сутки разрешено выловить по 10 кг воблы, жереха, леща, сазана и других видов рыб, в Самарской — по 5 кг леща, щуки, судака, в Приморском крае — по 60 штук наваги, 100 штук корюшки, две горбуши и так далее — перечни обширные. И лимиты на вылов на одного человека в день не такие уж и маленькие — вполне хватит, чтобы приготовить обед и ужин на семью. Ведь любительское рыболовство рассчитано на обеспечение собственных нужд, продажа таких уловов запрещена. К тому же, надо думать и о будущем: если сегодня мы будем изымать всё, что можем, без оглядки на возможности природы, что мы оставим будущим поколениям?

Замечу, что правила рыболовства периодически переиздаются, и показатели суточных норм уловов могут быть скорректированы при изменении состояния запасов водных биоресурсов.