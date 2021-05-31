Москва, 31 мая 2021, 22:45 — REGNUM Нарушение Венской конвенции допустила не Россия, а США и Чехия, написала 31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Комментируя заявление МИД Чехии, который призвал Россию исключить республику из списка недружественных стран и обвинил Москву в нарушении Венской конвенции, Захарова заявила:
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10226205207026312
Российский дипломат добавила, что в Венской конвенции нет запрета на то, чтобы «называть вещи своими словами».
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