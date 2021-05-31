Токио, , 22:33 — REGNUM The Pokemon Company в 2020 году достигла рекордных показателей дохода и прибыли. Об этом 31 мая сообщает портал Comicbook.

Официальный портал правительства Японии опубликовал финансовый отчёт, согласно которому в 2020 году The Pokemon Company получила доход в размере $1,1 млрд. Значение показателя операционной прибыли компании в обозначенный период составило $254 млн, а чистой прибыли — $170 млн.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом чистая прибыль The Pokemon Company выросла на 21,2%.

Напомним, совладельцами The Pokemon Company являются Nintendo, Game Freak и Creatures, Inc. Game Freak занимается разработкой её основных видеоигр, а Creatures — коллекционной карточной игрой Pokemon.

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