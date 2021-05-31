Москва, , 22:32 — REGNUM Российские власти приняли решение о продлении ограничения пассажирского авиасообщения с Турцией из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает 31 мая ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники.

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По информации собеседников ТАСС, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, действующие ограничения на полёты в Турцию продолжат действовать и после 1 июня.

Сообщения об этом подтвердил также собеседник РБК в одной из российских авиакомпаний, а неназванный источник «Интерфакса» заявил, что Россия восстановит авиасообщение с Турцией не ранее июля.

Как передавало ИА REGNUM, Россия ограничила авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране.

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией с учётом снижения заболеваемости COVID-19 в стране.

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