Лондон, , 23:23 — REGNUM Британский певец Гарри Стайлс планирует выпустить собственный бренд косметики и парфюмерии. Об этом 31 мая сообщает издание Elle Girl.

Как отмечает издание, ссылаясь на фанатов музыканта, бренд будет называться Pleased As Holdings Limited. Однако точное название бренда пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что Гарри Стайлс стал популярен благодаря участию в бойз-бэнде One Direction в период с 2011 по 2016 год. В 2021 году он стал обладателем премии «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».

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