Вашингтон, , 22:25 — REGNUM США просчитались, сделав ставку на свою исключительность — долгое время они придирчиво выбирали союзников и соглашались дружить, только если партнёр будет платить, уступать и прогибаться. Опыт переговоров США с Пакистаном отчётливо показал глубокую эрозию геополитического влияния стареющего гегемона.

Министр обороны Пакистана Ахмед Мухтар заявил: «Никаких полетов американских самолетов с авиабазы ВВС «Шамси» больше не будет. Если с нее и будут взлетать какие-либо летательные аппараты, то только пакистанские». Как уточнили эксперты Института РУССТРАТ, подобным образом высказался и глава МИД страны Шах Мехмуд Куреши: «При (премьер-министре) Имране Хане на пакистанской земле не будет никаких американских баз. Забудьте о прошлом».

Сейчас собственными глазами можно наблюдать поистине эпохальное событие. Во-первых, Соединённые Штаты потерпели поражение в Афганистане и полностью проиграли 20-летнюю войну. Что немаловажно, они проиграли её «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — необразованные крестьяне, вооружение большинства из которых составляют «берданки», смогли одержать верх над самой высокотехнологичной военной державой мира.

После отказа Пакистана размещать военный контингент, Белый дом окончательно потерял возможность как бы то ни было влиять на Афганистан, а значит отныне у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развязаны руки, и они будут не только контролировать всю страну, но и доставлять беспокойство соседям.

Бывший лучший союзник Вашингтона в Юго-Восточной Азии окончательно потерян, а должная его заменить Индия так и не превратилась в настоящего друга США. Всё, что Джо Байден может предложить Владимиру Путину на переговорах 16 июня в Женеве — это дать возможность США уйти из Восточной Европы тихо, с сохранением лица, резюмировали в РУССТРАТ.