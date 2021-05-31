Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Издательская компания Koch Media анонсировала онлайн-мероприятие Summer Game Fest. Об этом сообщил журнал PC Gamer.

Трансляция пройдёт в рамках онлайн-фестиваля Summer Game Fest, организованного журналистом и ведущим Джеффом Кейли. Издание отметило, что компания Deep Silver, являющаяся дочерней по отношению к Koch Media, явно хочет представить какие-то новые проекты.

Автор статьи предположил, что разработчики могут сообщить новости о таких играх, как Payday 3, Timesplitters, Dead Island 2, а также о новой части Saints Row. Трансляция Koch Media начнётся 11 июня 2021 года, в 22:00 по московскому времени.

Напомним, Deep Silver выступила в качестве издателя таких игр, как Metro Exodus, Wasteland 3, Saints Row: The Third, King’s Bounty II и других. Штаб-квартира Koch Media расположена в Хёфене (Австрия).

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