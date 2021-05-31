Париж, , 22:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил 31 мая в своём микроблоге в Twitter, не став при этом уточнять, какой именно вакциной он воспользовался.

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Глава государства обратился ко всем гражданам страны с призывом последовать примеру его самого и «двадцати пяти миллионов французов» и также записываться на вакцинацию.

Напомним, Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит в декабре 2020 года переболели COVID-19 в лёгкой форме. Позднее президент Франции заявлял, что сделает прививку от коронавируса, когда его анализы покажут заметное снижение уровня антител в крови его лечащий врач даст соответствующую рекомендацию.