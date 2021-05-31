Саранск, , 22:17 — REGNUM В Мордовии работы по ремонту и реконструкции автотрасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся в соответствии с графиком, ряд объектов ремонтируется даже с некоторым опережением плановых сроков. Вопросы жилищного и дорожного строительства в регионе обсуждались на оперативном совещании, которое провел врио главы Мордовии Артем Здунов.

В частности, в сфере жилищного строительства обсуждался вопрос трудовых ресурсов. На возведение жилья в республике необходимо привлечь около 1 тыс. человек.

Здунов призвал в первую очередь предлагать рабочие места в строительстве жителям республики.

«У нас есть строители, которые вахтовым методом работают за пределами региона, есть студенческие строительные отряды — в первую очередь нужно привлекать свои кадры. А уж потом думать о приглашении трудовых мигрантов из-за пределов республики», — подчеркнул руководитель Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в республике объём строительных работ планируется довести до 340 тыс. кв. метров. Общая сумма финансирования строительства объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилья составит около 5 млрд рублей.

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