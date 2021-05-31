Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Американская певица Бейонсе и её супруг рэпер Jay-Z купили автомобиль за $28 млн. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По данным издания, пара стала заказчиком самого дорогого в мире автомобиля — Rolls-Royce Boat Tail. Однако точное имя покупателей не сообщается производителем, а Jay-Z и Бейонсе не дали комментарий по поводу приобретения транспортного средства.

ИА REGNUM напоминает, что Бейонсе и Jay-Z женаты с 2008 года. Пара воспитывает троих детей —дочь Блю Айви и близнецов по имени Сэр и Руми.

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