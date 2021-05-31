Пекин, , 22:06 — REGNUM Китай начинает серийный выпуск нового самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса на восьмиколесном шасси, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Название или иное обозначение нового комплекса пока не называется.

Разработчики заявляют, что новая боевая машина может выполнять свои задачи в движении и предназначена для противовоздушного прикрытия войск, действующих «в поле».

Комплекс оснащён автономным радиолокатором и системой управления огнём и может действовать не только в системе ПВО, но и самостоятельно.

Вооружение китайского ЗРПК состоит из скорострельной 35-мм пушки и пусковых установок для двух ракет класса «земля-воздух».

По данным CCTV, скорострельность пушки обеспечивается совершенно новым механизмом заряжания роторного или барабанного типа.

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