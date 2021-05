Ирвайн, США, , 22:06 — REGNUM Blizzard назвала время запуска онлайн-игры World of Warcraft: The Burning Crusade Classic. Об этом 31 мая сообщает портал PCGamesN.

Геймеры получат возможность подключиться к серверам 2 июня 2021 года, в 01:00 по московскому времени. Издание отметило, что, таким образом, The Burning Crusade Classic получила единое глобальное время релиза.

Напомним, World of Warcraft: The Burning Crusade Classic представляет собой версию дополнения World of Warcraft, вышедшего в 2007 году. Ранее Blizzard объявила, что решила снизить стоимость клонирования персонажей из игры World of Warcraft Classic в World of Warcraft: The Burning Crusade Classic.

