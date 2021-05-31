Челябинск, , 22:33 — REGNUM Сотрудники Росгвардии помогли жителям посёлка Мелькомбинат в Челябинске спастись от пожара, вспыхнувшего глубокой ночью.

Как сообщили 31 мая в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, трое сотрудников вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили пожар, вызвали МЧС и разбудили спящих жителей посёлка.

Комментируя случившееся, прапорщик полиции Андрей Березовский рассказал:

«Патрулируя территорию, над частным сектором увидели какой-то туман. Когда подъехали поближе, стало понятно, что это дым. Потом уже увидели огонь».

Он и его сослуживцы — командир отделения роты прапорщик Дамир Баянов и младший сержант полиции Максим Ярков, передав сообщение о пожаре, отправились к месту горения, где, рядом с жилыми домами, разгорался огонь.

Чтобы разбудить жителей, бойцы стучали в двери и окна, поскольку жители посёлка спали — шёл четвертый час ночи. Как отмечают местные жители, росгвардейцы, разбудив их, не дали им задохнуться. Пожар был ликвидирован.

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