Мехико, , 22:33 — REGNUM Мексика переживает один из самых смертоносных периодов, сообщает 31 мая CNN указав, что с начала сентября прошлого года в стране были убиты по меньшей мере 88 политиков.

Убитые входят число 565 политиков или кандидатов в президенты, которые подверглись нападениям.

Правительство Мексики рассказало, что промежуточные выборы в этом году будут самыми большими. К тому времени, как они подойдут к концу 6 июня, они также могут стать самыми смертоносными.

Напомним, всего 7 дней назад, 25 мая, в центральном мексиканском штате Гуанахуато во время встречи с избирателями была убита кандидат от партии «Гражданское движение» на пост мэра города Моролеон Альма Барраган.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная кампания в Мексике перед выборами в местные органы власти и федеральный парламент, которые намечены на 6 июня, сопровождаются разгулом насилия. К настоящему времени от рук убийц погибли уже десятки политиков, претендующих на региональные посты.