Барселона, Испания, , 21:52 — REGNUM Сегодня, 31 мая, журналист Фабрицио Романо в своем твиттере процитировал высказывание новичка каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро о ситуации вокруг нападающего Лионеля Месси.

«Я думаю, что Месси будет выступать за «Барселону» в следующем сезоне.

Я надеюсь поиграть за «Барсу» вместе с ним. Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», — рассказал аргентинец.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барсой» истекает 30 июня после чего игрок может стать неограниченно свободным агентом. Стороны ведут переговоры о подписании контракта, но к соглашению пока не пришли.