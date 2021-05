Лос-Анджелес, США, , 21:51 — REGNUM В производстве Disney находится ремейк анимационного фильма «Похождения императора» (The Emperor's New Groove). Об этом 31 мая сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отметило, что информацию ему сообщили те же источники, которые предоставили правдивые сведения о картине «Король Лев» режиссёра Джона Фавро задолго до её официального анонса. К сожалению, пока они не сообщили подробности о будущей картине.

Напомним, мультфильм «Похождения императора» вышел на большие экраны в декабре 2000 года. Он слабо выступил в прокате США, при бюджете $100 млн картине удалось собрать лишь $89,3 млн. Сумма общемировых сборов составила $169,3 млн.

