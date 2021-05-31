Токио, , 21:49 — REGNUM В файлах ремастера NieR Replicant обнаружили упоминание графических настроек игры для консоли Nintendo Switch. Об этом 31 мая сообщает «Игромания».

По мнению энтузиастов, обнаруживших эти упоминания, версия игры для Switch либо уже отменена, либо далека до завершения. Разработчики также никогда не упоминали о выходе NieR Replicant на консоли от Nintendo.

Релиз обновлённой версии NieR Replicant состоялся 23 апреля 2021 года. Игра доступна на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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