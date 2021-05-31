Киев, , 21:49 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии опасно для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет 31 мая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В интервью изданию он заявил, что сотрудничество Москвы и Минска тревожит Киев, он охарактеризовал это сотрудничество как «настойчивое».

Но самым тревожным вариантом является, как отмечает Зеленский, сотрудничество в военной сфере, поскольку в этом случае на Украину может быть оказано «серьёзное давление».

Зеленский «С этой стороны мы видим опасность для нас — вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией».

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль опубликовал фото с неформальной встречи Путина и Лукашенко