Киев, 31 мая 2021, 21:49 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии опасно для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет 31 мая Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В интервью изданию он заявил, что сотрудничество Москвы и Минска тревожит Киев, он охарактеризовал это сотрудничество как «настойчивое».
Но самым тревожным вариантом является, как отмечает Зеленский, сотрудничество в военной сфере, поскольку в этом случае на Украину может быть оказано «серьёзное давление».
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