Бенд, США, , 21:44 — REGNUM Эрик Дженсен, ведущий дизайнер студии Bend Studio, в интервью изданиюVICE рассказал, почему его команда самостоятельно взялась за перенос Days Gone на PC. Об этом 31 мая сообщает «Игромания».

По словам Дженсена, команда Bend Studio хотела сделать максимально качественный PC-порт игры, избежав ошибок многих своих коллег. Он отметил, что многие из разработчиков Days Gone сами предпочитают играть на PC, и знают, как делать хорошие проекты для этой платформы.

Релиз Days Gone на PC состоялся 18 мая 2021 года. Проект был тепло встречен геймерами и получил множество положительных отзывов.

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