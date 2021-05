Редвуд-Сити, США, , 21:41 — REGNUM Electronic Arts (EA) прекращает поддержку ряда аркадных автосимуляторов Need for Speed. Об этом 31 мая сообщил портал Game Informer.

Менеджер reddit-сообщества компании Макс Майрус сообщил, что компания уже удалила из каталогов Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed и Need for Speed: The Run. Он также отметил, что остановлена работа внутриигровых витрин.

Онлайн-компоненты симуляторов будут доступны геймерам до 31 августа 2021 года, 1 сентября 2021-го серверы будут отключены. Майрус заявил, что это решение не было лёгким, и что компания пошла на такой шаг, чтобы сосредоточиться на будущих проектах франшизы.

Напомним, самой «старой» из вышеперечисленных игр является Need for Speed Carbon, её релиз состоялся 30 октября 2006 года, самой «молодой» — Need for Speed: The Run (15 ноября 2011). Ожидается, что новая игра серии Need for Speed, разработкой которой занимается студия Criterion Games, выйдет в 2022 году.

