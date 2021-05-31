Москва, , 21:37 — REGNUM Ирина Смелая (известна как Tatarka), бывшая жена солиста группы Little Big Ильи Прусикина, высказалась по поводу интервью его новой девушки в YouTube-шоу Ксении Собчак. Она опубликовала видео в своём Instagram-аккаунте 31 мая.

«Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа» — сообщила своим подписчикам Ирина Смелая. При этом она не уточнила, про кого именно идёт речь — про Илью Прусикина или его новую возлюбленную и коллегу по группе Софью Таюрскую.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таюрская дала интервью для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В нём она подтвердила, что с 2020 года встречается с Ильёй Прусикиным (известен как Ильич).

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