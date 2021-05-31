Лос-Анджелес, США, , 21:35 — REGNUM Компания Riot Games опубликовала новый сюжетный трейлер игры Valorant под названием «Раздвоение». Ролик доступен на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике показано, как персонаж по имени Феникс встречает своего двойника из параллельной вселенной. По словам разработчиков, этот трейлер является продолжение прошлогоднего видео «Дуэлянты».

Valorant — это многопользовательский тактический экшен от американской студии Riot Games. Его релиз состоялся в июне 2020 года.

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