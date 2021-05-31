Москва, , 21:35 — REGNUM Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для идентификации стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщает 31 мая российский Национальный центр управления обороной.

Воздушный объект, идущий к границе России, был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — указано в сообщении центра.

Летчик Су-27 идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопровождал до разворота военного самолета США в сторону от границы РФ.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — сообщают российские военные.

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