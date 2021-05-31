Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Объем продаж огнестрельного оружия в США увеличился на 18% за первый квартал 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает The New York Times со ссылкой на агентство Trace.

Американцы приобрели более 2,3 млн единиц оружия только, а январе 2021 года. Это самый высокий показатель с тех пор, как в июле прошлого года по Штатам прошли протесты после убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

При этом уточняется, что оружие приобретали не только мужчины. Половина покупателей женского рода. Также известно, что офисные работники стали покупать оружие чаще.

Напомним, 40% семей в США владеют оружием. В 2016 году владели 32%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент СШАДжо Байден вновь призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.